Τα σενάρια για μεγάλο σεισμό στην Τουρκία επανέρχονται. «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος»

Ο Τούρκος γεωεπιστήμονας καθηγητής Δρ. Naci Görür , ο οποίος κατά καιρούς έχει προειδοποιήσει για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και...

Ο Τούρκος γεωεπιστήμονας καθηγητής Δρ. Naci Görür , ο οποίος κατά καιρούς έχει προειδοποιήσει για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ότι η ένταση συνεχίζεται στην περιοχή του Μαρμαρά.Μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Görür είπε ότι τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο μεγάλος σεισμός αναμένεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής του Μαρμαρά.Αφορμή για τη νέα δήλωσή του υπήρξε ο σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή Αϊβατζίκ του Τσανάκκαλε. Ο καθηγητής επέστησε την προσοχή στην τεκτονική δραστηριότητα στην περιοχή σε μια ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.«Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος»Συγκεκριμένα έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:Πριν από δώδεκα ώρες, ένας μικρός, επιφανειακός σεισμός σημειώθηκε στο ρήγμα Κιουτσούκκιου. Αυτή η ζώνη, που θεωρείται ο νότιος κλάδος του Ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας (NAF), υποδηλώνει ότι η περιοχή του Μαρμαρά βρίσκεται υπό τάση. Αναμένουμε πολύ σύντομα έναν μεγάλο σεισμό στον βόρειο κλάδο.Από την άλλη πλευρά, ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων επισημαίνει το γεγονός ότι η ενέργεια συσσωρεύεται εδώ και πολύ καιρό στα αδιάσπαστα τμήματα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά.Η σεισμική έρευνα υποστηρίζει τις εκτιμήσεις ότι ο βόρειος βραχίονας της Θάλασσας του Μαρμαρά, ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει έναν μεγάλο σεισμό στο μέλλον.