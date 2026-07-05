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Τραμπ κατά Ευρώπης για το μεταναστευτικό: Τώρα μαθαίνουν ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι τριτοκοσμική χώρα

Ιουλίου 05, 2026

  Σε ανάρτησή του στο Truth Social και χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αφορμή, ο Τραμπ γράφει: «Η Ευρώπη μαθαίνει ότι, όταν παίρνεις εγκλημ...

 



Σε ανάρτησή του στο Truth Social και χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αφορμή, ο Τραμπ γράφει: «Η Ευρώπη μαθαίνει ότι, όταν παίρνεις εγκληματίες του Τρίτου Κόσμου, γίνεσαι χώρα του Τρίτου Κόσμου. Γίνεται γρήγορα, εν ριπή οφθαλμού. Εγώ εκλέχτηκα πάνω στην ώρα!!!».






Δεν είναι, φυσικά, η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιτίθεται κατά των ευρωπαϊκών χωρών για την πολιτική τους για το μεταναστευτικό (ή μάλλον την απουσία της). Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που λέει ότι πολλοί από τους μετανάστες είναι στην πραγματικότητα εγκληματίες.


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