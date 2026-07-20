Δημογλίδου για το θρίλερ στην Κυψέλη: Μέχρι το μεσημέρι τα αποτελέσματα της νεκροτομής, προφανώς μιλάμε για εγκληματική ενέργεια

«Όταν υπάρχει ένα πτώμα που είναι αταυτοποίητο, οι αστυνομικοί τρέχουν σε εξαφανίσεις είτε είναι πρόσφατες ή του παρελθόντος», εξήγησε η ...



«Θα μας βοηθήσει πολύ ο ιατροδικαστής εάν καταφέρει να μας προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου», είπε στον ΣΚΑΪ η Κωνσταντία Δημογλίδου.



«Προφανώς και μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από τον τρόπο που βρέθηκε και θα πρέπει να συλλέξουμε τόσο βιντεοληπτικό υλικό όσο και πολύ καλή εξερεύνηση στη βαλίτσα μέσα στην οποία βρέθηκε η σορός και σήμερα μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε αποτελέσματα της νεκροτομής έτσι ώστε να γνωρίζουν που να κινηθούν οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών», συμπλήρωσε η ίδια.



Εξετάζονται τα ψηφιακά πειστήρια για τους κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν«Για την ενοχή εν τέλει ή όχι θα αποφασίσει η Δικαιοσύνη», είπε η κ. Δημογλίδου για τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν και εξήγησε ότι «το αποτέλεσμα της έρευνας οδήγησε την εισαγγελική και ανακριτική Αρχή ότι αναμφίβολα αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση.



«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία τρίτη κατηγορούμενη που έχει συλληφθεί στο εξωτερικό. Θα πρέπει να δούμε και αυτή τι θα υποστηρίξει στην απολογία της», είπε.



«Και σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν ψηφιακά πειστήρια που συγκεντρώθηκαν όχι μόνο από τις οικίες των συλληφθέντων αλλά και από άλλες έρευνες που έγιναν και ήδη επεξεργάζονται οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Μιλάμε για αρκετά χρόνια πριν όμως η τεχνολογία μας έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει θαύματα», εξήγησε η κ. Δημογλίδου.

«Όταν υπάρχει ένα πτώμα που είναι αταυτοποίητο, οι αστυνομικοί τρέχουν σε εξαφανίσεις είτε είναι πρόσφατες ή του παρελθόντος», εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. για το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη όπου μια ανθρώπινη σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα την οποία εντόπισε ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο.