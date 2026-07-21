Ανθελληνική υστερία από σλαβοσκοπιανούς στην Αυστραλία! Με τον ήλιο της Βεργίνας και ανθελληνικά πανό σε ποδοσφαιρικό αγώνα!

Το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη την Αυστραλία και οργή στην ελληνική ομογένεια, ενω έπαιξε σαν είδηση και στο εθνικό δ...









Το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη την Αυστραλία και οργή στην ελληνική ομογένεια, ενω έπαιξε σαν είδηση και στο εθνικό δίκτυο της Αυστρατλίας/Σλαβοσκοπιανοί συνεπικουρούμενοι από τουρκους οργάνωσαν ένα έντονο ανθελληνικό κλίνα σε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην Preston Lions και την South Melbourne FC που υποστηρίζοντα από πολλούς Σκοπιανούς και Έλληνες αντίστοιχα.Προσβλητικά πανό, συμπεριλαμβανομένου ενός που έγραφε «ANTI-HELLASS» στοχεύοντας την ελληνική κληρονομιά της South Melbourne, και ενός άλλου με άκρως μισογυνικά και υποτιμητικά σχόλια για τις Ελληνίδες (Δείτε παρακάτω) , εμφανίστηκαν στις κερκίδες και κατά την πορεία προς το Lakeside Stadium.Η ασφάλεια και οι αξιωματούχοι του αγώνα κινήθηκαν γρήγορα για την απομάκρυνση των πανό αλλά η εικόνες είχαν κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας οργή στην ελληνική ομογένεια αλλά και την αντίδραση των επίσημων αρχών και της τοπικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.Η Football Victoria, εξέδωσε μια κατηγορηματική δήλωση τονίζοντας ότι το μίσος, ο εκφοβισμός και η εχθρότητα δεν έχουν θέση στο άθλημα. Εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας (CCTV) και εφαρμόζουν τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι οποίοι θα λάβουν υπόψη και μια ήδη υπάρχουσα πειθαρχική ποινή με αναστολή που βαρύνει τους Preston LionsΟ σύλλογος South Melbourne FC κατέθεσε επίσημη καταγγελία, ζητώντας αποφασιστική δράση για την προστασία της ακεραιότητας του παιχνιδιού και της πολυπολιτισμικής του κοινότητας.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γυναικών Αυστραλίας (PHWFA) και διάφορα μέλη της κοινότητας επέκριναν έντονα το περιστατικό, ιδιαίτερα τον μισογυνισμό που στράφηκε κατά των Ελληνοαυστραλών γυναικών.Εκτός από το πανό «ANTI-HELLASS», οι οπαδοί των Preston Lions κρατούσαν κόκκινες σημαίες με τον Ήλιο της Βεργίνας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ομογένειας για εσκεμμένη προσπάθεια πυροδότησης εθνοτικού μίσους.Σε επίσημη ανακοίνωσή του στο Instagram της South Melbourne FC, ο σύλλογος τόνισε ότι οι ρατσιστικές και μισογυνικές συμπεριφορές προκάλεσαν σημαντική αναστάτωση και δυσφορία σε οικογένειες, γυναίκες και παιδιά που βρέθηκαν στο στάδιο. Η διοίκηση κατέθεσε επίσημη καταγγελία στη Football Victoria, ξεκαθαρίζοντας ότι αναμένει την οριστική αποβολή των υπαιτίων και τη λήψη δραστικών μέτρων