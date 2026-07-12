ΤΩΡΑ: Μεγάλη φωτιά στο θέατρο Badminton στο Πάρκο Γουδή και μήνυμα του 112

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (12/7/26) στο θέατρο Badminton, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύ...

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (12/7/26) στο θέατρο Badminton, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.Σύμφωνα με το μήνυμα του 112 που «χτύπησε» για τη φωτιά στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές, πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα.