Axios: Ο Τραμπ ετοιμάζεται για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν – Οι επιλογές του

Η αμερικανική κυβέρνηση ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλλει δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη χώρα εν όψει πιθανής επέκτασης των στ...

Η αμερικανική κυβέρνηση ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλλει δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού στη χώρα εν όψει πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τους οποίους επικαλείται η ιστοσελίδα Axios.Αφού του παρουσιάστηκαν διάφορα νέα στρατιωτικά σχέδια κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων την Τρίτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης στο Ιράν, η οποία θα έχει ευρύτερη εμβέλεια από τις τρέχουσες επιθέσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι οι βομβαρδισμοί σε ιρανικές υποδομές, όπως σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διεξαγωγή περισσότερων επιθέσεων εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, με σκοπό να θαφτεί το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν ακόμη πιο βαθιά, καθώς και η βομβιστική επίθεση στην υπόγεια εγκατάσταση του βουνού Pickaxe, η οποία υποψιάζεται ότι αποτελεί εγκατάσταση υπό κατασκευή.Ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση, αλλά φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο ώστε να προκαλέσει αρκετή ζημιά, ώστε το ιρανικό καθεστώς να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις πυρηνικές απαιτήσεις του Τραμπ.Ο Τραμπ ενδέχεται να διατάξει κλιμάκωση της έντασης τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ.Την Πέμπτη, ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ και στις νότιες ακτές του Ιράν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.Ο αμερικανικός στρατός βομβάρδισε τουλάχιστον επτά γέφυρες γύρω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, η οποία θεωρείται κέντρο των επιχειρήσεων του Σώματος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC) στα Στενά, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.Τα πυρομαχικά, τα εφόδια και οι ενισχύσεις μεταφέρονται μέσω του Μπαντάρ Αμπάς προς άλλα σημεία των Στενών του Ορμούζ, ανέφερε ο αξιωματούχος.Το Ιράν ενέτεινε επίσης τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ. Οι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, ανέφεραν πως το Ιράν επίσης ότι επιτέθηκε σε αμερικανική βάση στη Συρία, αν και οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από τη βάση αυτή πριν από αρκετούς μήνες.Οι ΗΠΑ διαθέτουν επί του παρόντος περίπου 30 στρατιωτικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ και περίπου τον ίδιο αριθμό στο Αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ.Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να στείλουν αρκετές δεκάδες ακόμη αεροσκάφη ανεφοδιασμού τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των αεροσκαφών στο επίπεδο που είχε στην αρχή του πολέμου.Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός προτιμά να χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, καθώς άλλες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή είναι πιο εκτεθειμένες σε ιρανικές επιθέσεις και λιγότερο ασφαλείς για τα αμερικανικά αεροσκάφη.Προς το παρόν, οι Ιρανοί εξακολουθούν να αποτρέπονται από το να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, καθώς κάτι τέτοιο πιθανότατα θα προκαλέσει μαζικά αντίποινα.