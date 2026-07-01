Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα - Εκκενώθηκε το χωριό Σφάκα

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Καλαποδίου και Σπάτα, στη Φθι...

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Καλαποδίου και Σπάτα, στη Φθιώτιδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 24 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Την ίδια στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone της Πυροσβεστικής, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα και να συντονίζονται αποτελεσματικότερα οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο.