Η Κύπρος ανακάλεσε το άσυλο για 80 Σύρους... Εδώ είναι Τρίτη βράδυ...

Η Κύπρος ανακάλεσε τη διεθνή προστασία για 95 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 80 Σύρων υπηκόων, καθώς οι Αρχές αυστηροποιούν τις μεταναστευτ...

Η Κύπρος ανακάλεσε τη διεθνή προστασία για 95 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 80 Σύρων υπηκόων, καθώς οι Αρχές αυστηροποιούν τις μεταναστευτικές πολιτικές μετά την πολιτική μετάβαση στη Συρία, σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε από την κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος την Τρίτη 14/07.Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι οι αποφάσεις λήφθηκαν κατόπιν οδηγιών του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νικόλα Α. Ιωαννίδη, προσθέτοντας ότι οι κυπριακές Αρχές έχουν επίσης απορρίψει περισσότερες από 2.000 αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν από Σύρους υπηκόους.Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, η Κύπρος προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τις πρώτες της αναγκαστικές επιστροφές Σύρων υπηκόων το επόμενο διάστημα, καθώς αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ορισμένοι Σύροι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις για διεθνή προστασία μετά την αλλαγή κυβέρνησης στη Συρία, έπειτα από την πτώση του πρώην Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο Ιωαννίδης έδωσε επίσης οδηγίες στις Αρχές να ανακαλέσουν τις άδειες διαμονής Ινδών υπηκόων που ενεπλάκησαν σε βίαιες συγκρούσεις στην πόλη της Λεμεσού τον Μάιο.Επιπλέον, η διεθνής προστασία αναμένεται να αφαιρεθεί από Σύρους υπηκόους που κατηγορούνται για εμπλοκή σε πρόσφατες ταραχές στο χωριό Ξυλοφάγου.Ξεχωριστά, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης προωθεί ένα πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής για οικογένειες Σύρων με οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Βάσει του σχεδίου, ένα μέλος μιας συμμετέχουσας οικογένειας μπορεί να παραμείνει προσωρινά στην Κύπρο για να εργαστεί, προτού τελικά επιστρέψει στη Συρία.Μιλώντας ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων την περασμένη εβδομάδα, ο Ιωαννίδης δήλωσε ότι ο αριθμός των αιτούντων άσυλο που έφτασαν στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχε μειωθεί κατά 92% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2022.Ανέφερε επίσης ότι περίπου 35.000 υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ έχουν αποχωρήσει από την Κύπρο από τότε που ανέλαβε καθήκοντα η παρούσα κυβέρνηση.Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ αρκετών ευρωπαϊκών χωρών που επαναξιολογούν τις πολιτικές ασύλου για τους Σύρους μετά την πολιτική μετάβαση στη Δαμασκό.