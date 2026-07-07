Σχολή Ικάρων: Στις 7 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 θα παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεω...

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 θα παρουσιαστούν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.Πολεμική ΑεροπορίαΗ προσέλευση έχει οριστεί για τις 08:00 στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας, στο Τατόι Αττικής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.Οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατά την ημέρα της κατάταξης.Τα απαιτούμενα έγγραφα καθορίζονται στη σχετική Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης του Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών και Σπουδαστριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.Οι οδηγίες προς τους εισακτέουςΠρόσθετες πληροφορίες για τη διαδικασία κατάταξης περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο οδηγιών που συνοδεύει την ανακοίνωση.Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες καλούνται να μελετήσουν εγκαίρως τις οδηγίες και να προσέλθουν στη Σχολή Ικάρων την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.