Καλλιθέα: Χειροπέδες σε 73χρονο επιδειξία – Παρενόχλησε 6χρονη και 18χρονη

Τα ξημερώματα του Σαββάτου συνελήφθη ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο ηλικιωμένος τα μεσάνυχτα είχε επ...

Τα ξημερώματα του Σαββάτου συνελήφθη ένας 73χρονος στην Καλλιθέα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο ηλικιωμένος τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε σε μία 18χρονη, ενώ την ίδια πράξη έκανε και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.Μάλιστα, ο συγκεκριμένος είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος του.