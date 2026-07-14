«Καμίνι» η Ευρώπη 7.100 επιπλέον θάνατοι στη Γερμανία την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου – 45°C αύριο στην Ιταλία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, με το τρέχον κύμα καύσωνα να δοκιμάζει τις αντοχές των κρα...

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρώπη εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών, με το τρέχον κύμα καύσωνα να δοκιμάζει τις αντοχές των κρατών και να αφήνει ήδη πίσω του βαρύ απολογισμό.Την ώρα που η Γερμανία καταγράφει κατακόρυφη αύξηση της πλεονάζουσας θνησιμότητας λόγω της παρατεταμένης ζέστης, η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, ακόμη πιο σφοδρή θερμική έξαρση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί άμεσα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου.Γερμανία: 32% επιπλέον θάνατοιΗ Γερμανία κατέγραψε 32% πλεονάζοντες θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο για την ίδια περίοδο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα.Περίπου 23.900 άνθρωποι πέθαναν κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, 7.100 περισσότεροι από δύο εβδομάδες νωρίτερα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis).Εκείνη την εβδομάδα, ο καύσωνας που σάρωσε την Ευρώπη κορυφώθηκε για τέσσερις ημέρες στη Γερμανία, με αρκετά ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας να καταγράφονται τοπικά, φτάνοντας έως και τους 41,7°C.Ο καύσωνας οδηγεί σε «υψηλούς κινδύνους για την υγεία» και, κατά συνέπεια, σε αύξηση του αριθμού των θανάτων, δήλωσε η Destatis.Τα έτη 2018 και 2019 κατείχαν προηγουμένως το ρεκόρ για τον υψηλότερο αριθμό θανάτων που σχετίζονται με την ακραία ζέστη στη Γερμανία, με 8.400 και 6.900 θανάτους αντίστοιχα.Αύξηση θανάτων και στη ΓαλλίαΣτη Γαλλία, τουλάχιστον 2.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καύσωνα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 29% στους θανάτους σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.Ιταλία: Αύριο η κορύφωση του καύσωναΝέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή ημέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδηνίας, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς.enikos.gr