Θεσσαλονίκη: 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του σε αστυνομικούς πως βίασε την σύντροφό του

Μία μυστήρια υπόθεση εξετάζουν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη από το πρωί του Σαββάτου (18.07.2027) καθώς 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό τ...

Μία μυστήρια υπόθεση εξετάζουν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη από το πρωί του Σαββάτου (18.07.2027) καθώς 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του για τον βιασμό της συντρόφου του.Ο 66χρονος μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, ομολογώντας τον βιασμό της 60χρονης συντρόφου του, μέσα στο διαμέρισμά της, όταν εκείνη του αρνήθηκε συνουσία.Η 60χρονη φέρεται να μην έχει καταθέσει ακόμη στις αρχές.Μετά την ομολογία, ο 66χρονος συνελήφθη και οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη.Πληροφορίες από voria.gr