Καλαμπάκα: Θρίλερ στον Ε65- Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα που παραδίδεται την Πέμπτη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7), όταν μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα του Ε65. Το περιστατικό σημειώθη...

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (20/7), όταν μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο κλειστό τμήμα του Ε65. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από τα εγκαίνια του βόρειου τμήματος του Ε65. Η παράδοση του άξονα Καλαμπάκα–Κηπουριό Γρεβενών, μήκους 46 χιλιομέτρων, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 23 Ιουλίου.Όπως αναφέρει το trikalanews.gr, η 77χρονη εισήλθε στον υπό παράδοση αυτοκινητόδρομο από λάθος κατεύθυνση και κινήθηκε για μικρή σχετικά απόσταση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.Tο όχημά της βρέθηκε ακινητοποιημένο στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Καλαμπάκας και Μουργκανίου, το οποίο δεν έχει ακόμη δοθεί στην κυκλοφορία με την ίδια να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις της σε απόσταση από το αυτοκίνητο.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξετάζεται το ενδεχόμενο πτώσης σε πρανές.Λίγη ώρα αργότερα, και ενώ οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες, η 77χρονη βρέθηκε νεκρή εκτός του οχήματός της. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για πιθανή πτώση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η αιτία του θανάτου.Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.