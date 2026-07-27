Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Είμαι αθώος» δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός – Την επόμενη εβδομάδα καταθέτει αίτηση αποφυλάκισης

Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, με θύματα την μητέρα και τον...

Επιμένει στην αθωότητά του ο 65χρονος Ιταλός, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας, με θύματα την μητέρα και τον γιο της, στον Λόγγο, στο Αίγιο.«Είμαι αθώος» δηλώνει μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης μητέρας, που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Στην ίδια κατοικία εντοπίστηκε νεκρός και ο γιος της.Η υπόθεση-θρίλερ παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τα τελευταία 24ωρα έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε DNA της 54χρονης μητέρας αλλά και γενετικό υλικό ακόμη ενός προσώπου, που μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί, στο όπλο του εγκλήματος.Τα εργαστηριακά ευρήματα εξετάζονται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης, σε μία προσπάθεια να λυθεί ο γρίφος με τους δύο νεκρούς, πριν από περίπου 45 ημέρες.Οι Αρχές εξετάζουν διαφορετικά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο η μητέρα να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή της. Οι έρευνες συνεχίζονται σε μία προσπάθεια να πέσει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος της.Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή δήλωνε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, τονίζει μέσα από τις φυλακές στον ΑΝΤ1: «Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να πενθήσω. Θέλω να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή. Η Μαρία, όντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο. Και μετά έδωσε τέλος στον εαυτό της».Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισης του 65χρονου Ιταλού. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο σχετικό αίτημα θα περιλαμβάνονται στοιχεία που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, ανατρέπουν το αρχικό σενάριο της διπλής δολοφονίας.