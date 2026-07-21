Μαχαιρώματα στην Ακρόπολη... Είχε στήσει καρτέρι, απειλούσε και ορμούσε σε τουρίστες ο 60χρονος δράστης!

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στην περιοχή της Ακρόπολης όταν ένας άνδρας, ο οποίος, τραυμάτισε με μαχαίρι δύο...









Όπως δήλωσε στο enikos.gr, ο Γιάννης Παπαδόπουλος ο οποίος είναι βοηθός αρχιφύλακα του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, «ήταν λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί όταν συνέβη το περιστατικό. Είχε ήδη σχηματιστεί ουρά από τουρίστες και επισκέπτες που ήθελαν να πάρουν το εισιτήριο τους. Τότε ένας άνδρας κραδαίνοντας ένα μαχαίρι άρχισε να απειλεί τους τουρίστες και τους περαστικούς ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στους 2 τουρίστες από τις ΗΠΑ. Αμέσως στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί ενώ άμεσα κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν πολύ γρήγορα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να τους διακομίσουν σε νοσοκομείο».



Σε ό,τι αφορά στον δράστη της επίθεσης, είναι 60 ετών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο δράστης, ο οποίος είναι πιθανότατα άστεγος, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.



Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχόλησε τις Αρχές, ωστόσο, ήταν η πιο σοβαρή... Πριν από περίπου έναν μήνα, στις 12 Ιουνίου συνελήφθη για εξύβριση κι οδηγήθηκε στο ΑΤ Κυψέλης, ενώ πριν από 7 χρόνια είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ για κατοχή μαχαιριού. Κατά το διάστημα 2019-2024 είχε προσαχθεί πολλές φορές για εξακρίβωση στοιχείων.



Εισαγγελικές παραγγελίες για ακούσια νοσηλεία



Ο δράστης της επίθεσης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα, ωστόσο, κυκλοφορούσε ελεύθερος.





Στις 12/06/2026 οδηγήθηκε στο ΓΝΑ Γεώργιος Γεννηματάς από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.



Το 2022 υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό πλην όμως δεν εντοπίστηκε.



Το 2014 οδηγήθηκε στο Δαφνί από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης.

Το περιστατικό έγινε απέναντι από τα εκδοτήρια εισιτηρίων επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης.