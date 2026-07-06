Αιγαίο: Τουρκικές προκλήσεις με 6 παραβιάσεις εναέριου χώρου και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών

Η Τουρκία εξακολουθεί να συντηρεί το σκηνικό έντασης στο Αιγαίο, προχωρώντας σε νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσ...

Η Τουρκία εξακολουθεί να συντηρεί το σκηνικό έντασης στο Αιγαίο, προχωρώντας σε νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 το ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία πραγματοποίησε συνολικά έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.Ειδικότερα, τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας, επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου τύπου ATR-72 προχώρησε σε έξι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε μία παράβαση του FIR Αθηνών.Παράλληλα, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέγραψε ακόμη δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.