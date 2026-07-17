Αισχρά ψέματα Αττίλα στην 52η επέτειο της εισβολής: Παρουσιάζουν την ΕΟΚΑ ως τρομοκρατική οργάνωση που έσφαζε άμαχους!

Σε μια -ακόμα- χυδαία προσπάθεια να εξισώσουν τον αντιαποικιακό απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 με εγκλήματα πολέμου και «σφαγές» αμάχ...

Rum terör örgütü EOKA’nın Kıbrıs Türkü’ne karşı işlediği insanlık dışı katliamları hatırlatmaya devam ediyoruz.



Videomuzun ikinci bölümünde, bir Rum teröristin soydaşlarımıza yönelik katliamlara ilişkin kendi ağzından yaptığı itiraflar da yer alıyor.



EOKA’nın kanlı mirasını da,… pic.twitter.com/m0owqcsVjO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2026

Σε μια -ακόμα- χυδαία προσπάθεια να εξισώσουν τον αντιαποικιακό απελευθερωτικό αγώνα του 1955-1959 με εγκλήματα πολέμου και «σφαγές» αμάχων, η Άγκυρα προχώρησε μέσω επίσημου διαύλου, του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην προσφιλή της τακτική, αυτή της παραχάραξης της Ιστορίας, χαρακτηρίζοντας την ΕΟΚΑ μια «τρομοκρατική οργάνωση που έσφαξε αμάχους».Με μια ανάρτηση στο Χ, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκανε λόγο για την «τρομοκρατική οργάνωση» ΕΟΚΑ και τις «σφαγές αμάχων». «Δεν έχουμε ξεχάσει τη αιματηρή κληρονομιά της ΕΟΚΑ, ούτε όσους υποστήριξαν αυτή τη βαρβαρότητα· δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί», κλείνει η ανάρτηση, η οποία έχει και οπτικό υλικό με υποτιθέμενες μαρτυρίεςΑξίζει σαφώς να σημειωθεί πως αυτή η ρητορική χρησιμοποιείται συστηματικά από την Άγκυρα για να δικαιολογήσει την εισβολή του 1974 στην Κύπρο, τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή του βόρειου τμήματος του νησιού.