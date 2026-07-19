Θρήνος στον Στρατό Ξηράς για τον αιφνίδιο θάνατο 50χρονου Ανθυπασπιστή στη Θεσσαλονίκη

Το στέλεχος, έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην οικία του, το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026 ...



Θλίψη στις τάξεις του Στρατού Ξηράς προκαλεί η είδηση του αιφνίδιου θανάτου 50χρονου στελέχους στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr.com, πρόκειται για ΕΜΘ Ανθυπασπιστή, που υπηρετούσε σε μονάδα της Θεσσαλονίκης.



Η τραγική είδηση αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τους συναδέλφους του στο στράτευμα. Το στέλεχος, έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην οικία του, το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατός του φέρεται να επήλθε κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και το τελευταίο αντίο



Οι αρχές έχουν ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες νομικές και ιατρικές ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο 50χρονος. Την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.



Οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του προετοιμάζονται να του απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό, εφόσον ολοκληρωθούν έγκαιρα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η εξόδιος ακολουθία, εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η προβλεπόμενη διαδικασία, προγραμματίζεται να τελεστεί την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, στις 10:00, στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου, στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Μαλακοπής, στην Άνω Τούμπα.

Το στέλεχος, έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην οικία του, το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026