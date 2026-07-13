Ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης αύριο Τρίτη η 46χρονη που συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο που δούλευε...

Ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές...

Ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φονικού εμπρησμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010.Η 46χρονη εντοπίστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές, καθώς εις βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές. Η κατηγορούμενη θα εμφανιστεί αύριο στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ.«Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα (13 Ιουλίου) στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ από αστυνομικούς της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (NEU) της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA).Η ίδια καταζητούνταν από τις αρχές στην Ελλάδα σχετικά με επίθεση με μολότοφ σε τράπεζα στην Αθήνα το 2010. Θα εμφανιστεί αύριο (14 Ιουλίου) ενώπιον του Δικαστηρίου του Ουέστμινστερ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 46χρονη επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Ωστόσο, η ίδια εντοπίστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου όπου φέρεται να εργάζεται σε κατάστημα και συνελήφθηΗ παρουσία της αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της έρευνας.