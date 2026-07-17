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Πρώτος καύσωνας με 42άρια: Πότε χτυπά την Αττική

Ιουλίου 17, 2026

  Στους 40 βαθμούς θα «σκαρφαλώσει» το θερμόμετρο από την Κυριακή, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως της Δευτέρα, ενώ από την Τρίτ...

 



Στους 40 βαθμούς θα «σκαρφαλώσει» το θερμόμετρο από την Κυριακή, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως της Δευτέρα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται εκ νέου πτώση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και πρώην διεθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με το κύμα ζέστης να κορυφώνεται όπως όλα δείχνουν τη Δευτέρα.

Όπως σημειώνει ο κ. Κολυδάς, από την Τρίτη περιμένουμε σταδιακή εξασθένηση η οποία θα ξεκινήσει από τα βόρεια, ενώ στην Αθήνα και τις νοτιότερες περιοχές, το κύμα ζέστης ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο.

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