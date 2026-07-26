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«Νόμιζα πως ήταν κλέφτης»: Η εκδοχή του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο

Ιουλίου 26, 2026

   Τη δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο που οδήγησε στη δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο έδωσε το ζευγάρι εναντίο...

  



Τη δική του εκδοχή για το πώς εξελίχθηκε το αιματηρό επεισόδιο που οδήγησε στη δολοφονία της 41χρονης στη Σύρο έδωσε το ζευγάρι εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, με τον σύζυγο να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη και τη συζύγό του για συνέργεια στην πράξη.

Ο 42χρονος ισχυρίστηκε πως όταν η γυναίκα του άνοιξε την πόρτα, είδε κάποιον να της επιτίθεται. Τότε, όπως είπε σύμφωνα με τις πληροφορίες από MEGA, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στην 42χρονης.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει ότι ήταν γυναίκα και από τα ρούχα που φορούσε θεώρησε ότι επρόκειτο για άνδρα που είχε εισβάλει στο σπίτι τους.

Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του άρχισαν να φωνάζουν πως «μπήκε κλέφτης στο σπίτι».

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