Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του ...



Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας



Στο σπίτι του φονικού για την αναπαράσταση του εγκλήματος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 41χρονου κατηγορούμενου ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια.Το πρωί του Σαββάτου (25/07), πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον χώρο του εγκλήματος, παρουσία του άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος και της συζύγου του. Η διαδικασία κράτησε περίπου 3 ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews.com.Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης, ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν ξεχωριστά από τους αστυνομικούς προκειμένου να περιγράψουν όσα συνέβησαν στο εσωτερικό το σπιτιού. Οι καταθέσεις τους δεν παρουσίασαν ουσιαστικές αντιφάσεις, στοιχείο που, σε συνδυασμό με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, φαίνεται να ενισχύει εκ νέου το σενάριο της απόπειρας ληστείας ως αιτία του αιματηρού περιστατικού.