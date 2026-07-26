Σύρος: Την Τρίτη το «τελευταίο αντίο» στην 41χρονη διασώστρια – Την ίδια ημέρα απολογούνται ο 42χρονος και η σύζυγός του

Το τελευταίο αντίο στην 41χρονη Βάγγη θα πουν την Τρίτη (28/7) η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της. Ο θάνατός της έχει προκαλέσε...

Το τελευταίο αντίο στην 41χρονη Βάγγη θα πουν την Τρίτη (28/7) η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στη Σύρο, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από την τραγική απώλειά της. Επισημαίνεται ότι η διασώστρια του ΕΚΑΒ έπεσε νεκρή έπειτα από τη μαχαιριά που δέχτηκε από τον 42χρονο, όταν εκείνη για άγνωστο ακόμα λόγο πήγε στο σπίτι όπου διέμενε ο δράστης και η σύζυγός του.Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, με τους οικείους της να την αποχαιρετούν για τελευταία φορά. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.Η γραμμή άμυνας του 42χρονου: «Η γυναίκα μου είδε κάποιον να της επιτίθεται» – Δείτε βίντεοΜε χειροπέδες στα χέρια και ισχυρή αστυνομική παρουσία, νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ο 42χρονος με την σύζυγό του, επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος στη Σύρο, προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του συμβάντος, στο σπίτι όπου έγινε το φονικό.Η διαδικασία της αναπαράστασης διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Ο 42χρονος και η γυναίκα, δεν υπέπεσαν σε ουσιαστικές αντιφάσεις και επιμένουν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Ό,τι περιέγραψαν φαίνεται και στο οπτικό υλικό που έχουν στην διάθεση τους οι Αρχές.Αμέσως μετά οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στον 42χρονο ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του, δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.