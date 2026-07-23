Μετά τα 40άρια έρχονται καταιγίδες, χαλάζι και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας

Το κύμα του «μίνι» καύσωνα έχει ήδη ξεκινήσει να υποχωρεί με τον καιρό να αλλάζει πρόσωπο από αύριο Πέμπτη (23.07.2026), αφού αναμένονται...

Το κύμα του «μίνι» καύσωνα έχει ήδη ξεκινήσει να υποχωρεί με τον καιρό να αλλάζει πρόσωπο από αύριο Πέμπτη (23.07.2026), αφού αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές, καταιγίδες αλλά και «βουτιά» της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου.Από τα 40άρια που «χτύπησαν» την χώρα τα τελευταία 24ωρα λόγω του καύσωνα, η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει αισθητά και να φτάσει από 30 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν τα βόρεια τμήματα με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια.«Καμπανάκι» των μετεωρολόγων για την Παρασκευή, η οποία θα είναι η χειρότερη μέρα της κακοκαιρίας. Κατά τη διάρκεια της μέρα αναμένονται μπουρίνια, ισχυρές καταιγίδες, ξαφνικούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονους κεραυνούς. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με μεγαλύτερη ένταση να αναμένεται ξανά σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες και στην Αττική, κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής.Μιλώντας στο Mega, o μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, τόνισε ότι Παρασκευή αναμένεται ένα σπάνιο για την εποχή φαινόμενο, το οποίο προκύπτει από τη σύγκρουση των δροσερότερων αέριων μαζών από τα Βαλκάνια με τις ξηρότερες μάζες της ατμόσφαιρας.Σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζόπτωσης, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τη Λαμία και βορειότερα.