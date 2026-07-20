Πάτρα: Εισέβαλαν στο σπίτι, χτύπησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο 40.000 ευρώ

Γερή µπάζα έκαναν θρασύτατοι κακοποιοί οι οποίοι έδρασαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Όπως αναφέρει το tempo24.news, το θύμα πο...

Γερή µπάζα έκαναν θρασύτατοι κακοποιοί οι οποίοι έδρασαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.Όπως αναφέρει το tempo24.news, το θύμα που διαμένει σε κεντρική περιοχή της νότιας Πάτρας δέχθηκε απρόσκλητους επισκέπτες στο σπίτι του.Αν και το οίκηµα βρισκόταν σε κεντρικό σηµείο, οι κακοποιοί -τουλάχιστον τρεις, εκτιµά η Αστυνοµία- δεν πτοήθηκαν… Έφεραν σε πέρας το σχέδιό τους, µε τους δύο να εισβάλλουν στη µονοκατοικία, που είχαν στοχοποιήσει, έχοντας καλυµµένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ο τρίτος είχε το ρόλο του «τσιλιαδόρου».Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, γεγονός που φέρεται να εκµεταλλεύτηκαν οι αδίστακτοι ληστές, οι οποίοι, ασκώντας βία σε βάρος του, «σήκωσαν» το χρηµατοκιβώτιο, το οποίο περιείχε µεγάλο χρηµατικό ποσό, άνω των 45.000 ευρώ, περίπου. Ο παθών κατήγγειλε το γεγονός στις διωκτικές Αρχές, οι οποίες αναζητούν τα ίχνη των δραστών.Σύµφωνα µε πληροφορίες, αστυνοµικοί της Ασφάλειας Πατρών, που χειρίζονται την υπόθεση, αναζητούν τα κοµµάτια του παζλ, για να φτάσουν στα ίχνη των κακοποιών, έχοντας ως µέληµά τους ν’ ανακόψουν τη δράση τους. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κλιµάκιο της Σήµανσης µετέβη στο χώρο, αναζήτησε αποτυπώµατα και άλλα ευρήµατα, ενώ οι αστυνοµικοί ψάχνουν για στοιχεία που θα προδώσουν τους δράστες.