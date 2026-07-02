Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων: Ολοκληρώθηκε το 2ο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα με μαθητές Λυκείου...

Το 2ο κατασκηνωτικό πρόγραμμα (summer campus) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διεξήχθη σε δύο περιόδους, το διάστημα από 5 έως 11 και α...





Αντικείμενα εξοικείωσης των μαθητών με την άθληση και τη φυσική αντοχή.

Ενημερωτικές διαλέξεις

Αντικείμενα παροχής Α΄ Βοηθειών

Συμμετοχή σε στρατιωτικά αντικείμενα



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Πηγή ΓΕΣ Πηγή ΓΕΣ

Το 2ο κατασκηνωτικό πρόγραμμα (summer campus) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διεξήχθη σε δύο περιόδους, το διάστημα από 5 έως 11 και από 12 έως 18 Ιουλίου, στην περιοχή του Λιτοχώρου Πιερίας, με τη συμμετοχή 46 και 50 μαθητών Λυκείου αντίστοιχα.Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), οι συμμετέχοντες μαθητές του κατασκηνωτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία του ΓΕΣ, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το στρατιωτικό περιβάλλον και συγκεκριμένα να γνωρίσουν τη Σχολή, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της θερινής διαβίωσης των Ευέλπιδων.Το πρόγραμμα περιέλαβε εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών όπως παρακάτω: