Σταύρος Γεωργίου: Τα δακτυλικά αποτυπώματα και το βίντεο ντοκουμέντο που οδήγησαν στον 28χρονο Αιγύπτιο δολοφόνο

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγο Σταύρου Γεωργίο...

Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2026) 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγο Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ από την ελληνική αστυνομία αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τις συνθήκες της σύλληψης και τα στοιχεία της δικογραφίας.Ο 28χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατηγορείται για τη δολοφονία του 73χρονου Σταύρου Γεωργίου, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026) στο δικηγορικό του γραφείο, στο κέντρο της Αθήνας.Στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να συνέβαλε και βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε νωρίτερα στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Στις εικόνες διακρίνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ο οποίος φορά κοστούμι και κρατά χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να εισέρχεται σε πολυκατοικία.Ο 28χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί το 2024 ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.Υστερα από εκτεταμένες έρευνες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες μέσα σε μόλις τρεις ώρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξαν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπως αυτό του newsit.gr, ενώ στον χώρο του εγκλήματος εντοπίστηκαν και δακτυλικά αποτυπώματα του 28χρονου.Ο 28χρονος ομολόγησε στις Αρχές ότι διαπληκτίστηκε με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου και στη συνέχεια τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες βρίσκονταν σε κοινή παρέα το βράδυ της Τρίτης. Κάποια στιγμή αποχώρησαν μαζί, με τον ποινικολόγο να προτείνει στον νεαρό Αιγύπτιο να τον πάει στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του. Στη διαδρομή έκαναν στάση στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου, όπου, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, ξέσπασε έντονος καβγάς.Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο 28χρονος φέρεται να κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα στον 73χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Σημαντικό στοιχείο για τον εντοπισμό του αποτέλεσε το γεγονός ότι βρέθηκε με σπασμένο χέρι, τραυματισμός που εκτιμάται ότι συνδέεται με την επίθεση.Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε γυμνός και σε εμβρυακή στάση μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός του προήλθε από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι. Ο Σταύρος Γεωργίου φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα με θλων και αμβλύ όργανο.