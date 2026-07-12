Δολοφονία Βάγια Νέστορα: «Με έμπλεξαν, δεν τους γνωρίζω» υποστηρίζει ο 24χρονος κατηγορούμενος

Ενώ τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για τη φονική εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας...

Ενώ τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για τη φονική εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, η Αντιτρομοκρατική φαίνεται πως κατάφερε να κάνει τα κινητά του 29χρονου και της 26χρονης να… «μιλήσουν». Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια η κ. Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, ο 29χρονος και η 26χρονη είναι οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης, ενώ ο τρίτος συλληφθείς, ένας 24χρονος, κατηγορείται πως είχε μετατρέψει το σπίτι του σε «ορμητήριο». Το σπίτι αυτό, που βρίσκεται 200 μέτρα από την οικία της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποιήθηκε για την κατόπτευση του χώρου το προηγούμενο 24ωρο, αλλά και ως κρησφύγετο αμέσως μετά τον εμπρησμό, όπου οι δράστες κατέφυγαν για να αλλάξουν ρούχα πριν εξαφανιστούν.Ο ίδιος κατηγορείται ότι παραχώρησε τον χώρο στους δύο συγκατηγορούμενούς του πριν και μετά την επίθεση. Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν γνώριζε ούτε τις προθέσεις ούτε τους δύο κατηγορούμενους ως φυσικούς αυτουργούς. «Λυπούμαστε βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή του περιορίζεται στην παραχώρηση του ακινήτου, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν. Τα κλειδιά είχαν δοθεί σε φιλικά του πρόσωπα και όχι στους συγκατηγορούμενούς του, τους οποίους δεν γνωρίζει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο 24χρονος θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας.Είχε ετοιμάσει βαλίτσες για διακοπές ο 29χρονοςΜετά την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, ο 29χρονος εμφανίστηκε κανονικά στη δουλειά του, σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.Η Αντιτρομοκρατική χτύπησε την πόρτα του πριν προλάβει να εξαφανιστεί. Μάλιστα ο 29χρονος είχε ήδη ετοιμάσει βαλίτσες για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Από την άλλη η 26χρονης είχε μεταβεί για την Κρήτη, όπου βρήκε καταφύγιο σε σπίτι φιλικού της προσώπου, στην Παλαιοχώρα, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί να χάσουν τα ίχνη της.