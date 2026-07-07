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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΤΩΡΑ! Γαλλία: Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις εκλογές του 2027

Ιουλίου 07, 2026

  Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρίν Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός ...

 



Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρίν Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Καλεσμένη στην εκπομπή του TF1 το βράδυ της Τρίτης, η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού (RN) ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια για πρόεδρος του χρόνου λέγοντας ότι θα ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

«Θέλω να ακολουθήσω όλα τα νόμιμα μέσα για να υπερασπιστώ την αθωότητά μου σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε.

Δικαιολόγησε την απόφασή της αυτή επικαλούμενη την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη. «Είχα δηλώσει ότι δεν θα έκανα προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι Αλλά επειδή έχω την επιλογή να ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο (...) και η έφεση αναστέλλει τα αποτελέσματα της απόφασης, θα κάνω προεκλογική εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικο βραχιολάκι», δήλωσε.

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