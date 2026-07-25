Τελετές ορκωμοσίας των Οπλιτών Θητείας της 2026 ΕΣΣΟ στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου!

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, οι τελετές ορκωμοσίας των Οπλιτών Θητείας της 2026 ΕΣΣΟ...









Στις τελετές που πραγματοποιήθηκαν στις κατά τόπους Διοικήσεις – Σχηματισμούς και Τακτικά Συγκροτήματα, παρευρέθηκαν οι οικογένειες των νέων Εθνοφρουρών, η Προέδρος της Βουλής, κα. Αννίτα Δημητρίου, βουλευτές και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, η Ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών. Στις τελετές που πραγματοποιήθηκαν στις κατά τόπους Διοικήσεις – Σχηματισμούς και Τακτικά Συγκροτήματα, παρευρέθηκαν οι οικογένειες των νέων Εθνοφρουρών, η Προέδρος της Βουλής, κα. Αννίτα Δημητρίου, βουλευτές και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, η Ιεραρχία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, εκπρόσωποι κρατικών υπηρεσιών και τοπικών αρχών, καθώς και αντιπροσωπείες στελεχών.











Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, οι τελετές ορκωμοσίας των Οπλιτών Θητείας της 2026 ΕΣΣΟ, ενώπιον της πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.Η τελετή ορκωμοσίας στη Λευκωσία, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, του Υπουργού Άμυνας κ. Βασίλη Πάλμα και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου.