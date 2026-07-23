ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Διαβάστε αυτές τις δύο ειδήσεις από το 2003 και το 2006 και θα τα καταλάβετε ΟΛΑ!

Πρώτη είδηση - Καθημερινή 21 Οκτωβρίου 2003 Οι νεαροί, οι μεσήλικες και το κύκλωμα Πρωτοφανές κύκλωμα μαστροπών – παιδεραστών που δραστη...



Οι νεαροί, οι μεσήλικες και το κύκλωμα



Πρωτοφανές κύκλωμα μαστροπών – παιδεραστών που δραστηριοποιούνταν σε κεντρικό μπαρ της Αθήνας αποκαλύφθηκε το περασμένο Σάββατο, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ανεξέλεγκτης δράσης αδίστακτων εγκληματιών που δρούν στον ευρύτερο χώρο του πληρωμένου έρωτα.



Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, το κύκλωμα είχε ως «έδρα» το -γνωστό στους κύκλους των ομοφυλοφίλων- μπαρ «Φλόγα» στο Γκάζι, όπου σύχναζαν νεαροί αλλοδαποί και μεσήλικες προκειμένου να συνάψουν σεξουαλικές σχέσεις. O ιδιοκτήτης του καταστήματος χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα «προσελάμβανε» τους ανηλίκους και τους εξωθούσε να «συνοδεύουν» τους πελάτες έναντι αμοιβής. Μάλιστα, οι εγκέφαλοι του κυκλώματος φωτογράφιζαν γυμνούς τους ανηλίκους και στη συνέχεια επιδείκνυαν τις φωτογραφίες στους πελάτες, προκειμένου οι τελευταίοι να επιλέξουν τον συνοδό της αρεσκείας τους! H εξάρθρωση του κυκλώματος έγινε ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας αστυνομικοί παριστάνοντας τους πελάτες κανόνισαν «ερωτικό ραντεβού» με ανήλικο αλλοδαπό έναντι 300 ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με όσα αποκάλυψε ο αλλοδαπός, το ποσό των 100 ευρώ ήταν η δική του αμοιβή, ενώ 200 ευρώ εισέπρατταν οι ιδιοκτήτες του καταστήματος.



Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του μπαρ, ο συγκάτοικος και συνεργός του, ο μπάρμαν και ο ανήλικος που ενεπλάκη στις διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς. Τα ονόματα των συλληφθέντων δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. «Το συγκεκριμένο μοντέλο μαστροπείας είναι πρωτοφανές και παραπέμπει σε πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ολλανδία. Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό που το εξαρθρώσαμε τώρα πριν το φαινόμενο πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις», δήλωσε στην «K» αξιωματικός των διωκτικών αρχών.



Κατά την έφοδο της αστυνομίας, βρέθηκαν δεκάδες φωτογραφίες αλλοδαπών ηλικίας μεταξύ 16 και 24 ετών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία κατά συναυτουργία, πορνογραφία ανηλίκων και ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής.







