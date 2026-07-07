Πάτρα: Συναγερμός για νέες τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα της ΔΕΗ – Έκαναν «φτερά» 20.000 ευρώ

Δύο νέα περιστατικά απάτης σε βάρος πολιτών σημειώθηκαν το περασμένο 24ωρο στην Πάτρα. Οι επιτήδειοι χρησιμοποίησαν για άλλη μία φορά τη ...

Δύο νέα περιστατικά απάτης σε βάρος πολιτών σημειώθηκαν το περασμένο 24ωρο στην Πάτρα. Οι επιτήδειοι χρησιμοποίησαν για άλλη μία φορά τη γνωστή μέθοδο και προσποιήθηκαν τους υπάλληλους της ΔΕΗ.Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά τους και κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά περισσότερα από 20.000 ευρώ.Τα θύματα μόλις αντιλήφθηκαν ότι έπεσαν θύματα απάτης κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία η οποία αναζητά τους δράστες.Ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί: «Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν»Με αφορμή τις υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του απέναντι σε απόπειρες παραπλάνησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της εταιρίας.Όπως αναφέρει:«Οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν “έλεγχο”.Τονίζει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τιμαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς.Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.Μην παραδίδετε χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα σε κανέναν.Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000».