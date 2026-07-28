Θα Ξαναγυρίσουμε... ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ... Σαν σήμερα το 1920 γίνεται πραγματικότητα η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στη γαλλική πόλη Σεβρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, τη Συνθήκη των Σεβρών. Είναι η τελική συνθή...

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει στη γαλλική πόλη Σεβρ, από την οποία πήρε και το όνομά της, τη Συνθήκη των Σεβρών. Είναι η τελική συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στη σουλτανική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης και τους συμμάχους της Αντάντ.













Την Ελλάδα εκπροσωπούν και υπογράφουν ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Έλληνας πρεσβευτής στο Παρίσι, Άθως Ρωμανός.



Η συνθήκη είναι άκρως καταδικαστική για την Τουρκία, που ουσιαστικά διαλύεται και χάνει τα αραβικά της εδάφη, την Ανατολική Θράκη και μεγάλες περιοχές της δυτικής, της βόρειας και της νότιας Μικράς Ασίας.



Η Ελλάδα ενσωματώνει την Ανατολική Θράκη και νομιμοποιεί την παρουσία της στην Μικρά Ασία, ενώ παράλληλα δείχνει να κερδίζει τη μάχη για τα Δωδεκάνησα και την Κύπρο. Η Ελλάδα των «Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών» είναι πια πραγματικότητα







