Ιταλία: Συνελήφθη 17χρονη που δήλωνε «έτοιμη να θυσιαστεί» σε επίθεση αυτοκτονίας

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη μιας 17χρονης, η οποία φέρεται να ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας στο όν...

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν χθες στη σύλληψη μιας 17χρονης, η οποία φέρεται να ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας στο όνομα του ισλαμικού εξτρεμισμού. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κοπέλα έχει ιταλική υπηκοότητα και οδηγήθηκε σε ειδική δομή κράτησης ανηλίκων.Η αστυνομία της πόλης Παβία, στη βόρεια Ιταλία, ανακάλυψε ότι η 17χρονη διέθετε τουλάχιστον τέσσερα προφίλ σε διαδικτυακές ομάδες, στις οποίες η πρόσβαση γινόταν αποκλειστικά μέσω «πρόσκλησης» και οι οποίες ανήκουν στον χώρο των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Στις ομάδες αυτές κυκλοφορούσε προπαγανδιστικό υλικό του ISIS, παρέχονταν οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να θυσιάσει κανείς τη ζωή του για τους στόχους του Ισλαμικού Κράτους.Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, οι υπεύθυνοι των ερευνών κατέσχεσαν γραπτές συνομιλίες στις οποίες η 17χρονη δήλωνε έτοιμη να προχωρήσει σε τρομοκρατική επίθεση και «να προσφέρει τη ζωή της υπέρ του Αλλάχ».ΑΠΕ