16 Ιουλίου: Εορτή του Αγίου Αθηνογένους

η μνήμης του Αγίου Αθηνογένους του Επισκόπου Πηδαχθόης και των συν αυτώ Δέκα Μαθητών του τιμά σήμερα, 16 Ιουλίου, η Εκκλησία μας. ...









η μνήμης του Αγίου Αθηνογένους του Επισκόπου Πηδαχθόης και των συν αυτώ Δέκα Μαθητών του τιμά σήμερα, 16 Ιουλίου, η Εκκλησία μας.Ο Άγιος Αθηνογένης καταγόταν από τη Σεβάστεια της Καππαδοκίας. Η μόρφωση του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση, τον ανέδειξαν Επίσκοπο Πηδαχθόης.Ως Επίσκοπος, ήταν φωτεινό πνευματικό λυχνάρι για το ποίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς του.Άλλα όταν έγινε ο διωγμός επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού, ο Άγιος Αθηνογένης με δέκα μαθητές του, τον Ριγίνο, τον Μαξιμίνο, τον Πατρόφιλο, τον Αθηνογένη, τον Αντίοχο, τον Άμμων, τον Θεόφραστο, τον Κλεόνικο, τον Πέτρο και τον Ησύχιο, συνελήφθη από τον ηγεμόνα Φηλίμαρχο, και αφού όλοι ομολόγησαν το Χριστό, παρέδωσαν την ψυχή τους στον Κύριο με τον μαρτυρικό τρόπο του αποκεφαλισμού.Αξίζει να αναφέρουμε, ότι στον Άγιο Αθηνογένη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο, «Φως ιλαρόν αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ιδόντες φως εσπερινόν, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Θεόν. Άξιον σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς αισίαις, Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει».Που σημαίνει: Ιησού Χριστέ, συ που είσαι το χαρούμενο φως του Αθανάτου, Ουρανίου, Άγιου και μακαρίου Πατρός, αφού φθάσαμε στη δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό.Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Υιέ του Θεού, εσύ που δίνεις ζωή. Γι’ αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.Απολυτίκιο:Ήχος γ’. Θείας πίστεως.Χρίσμα αγιόν, εισδεδεγμένος, Μάρτυς ένθεος, του Λόγου ώφθης, Αθηνόγενες αθλήσας στερρότατα, και ως θυσίαν αυτώ προσενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτον μεθ’ ων πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.