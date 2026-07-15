Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκέντρωση εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ - Πληροφορίες για έναν νεκρό και 15 τραυματίες!

Ένα όχημα έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της...
Ένα όχημα έπεσε επάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν.
Στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη ο εορτασμός της Ημέρας της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.
Η αστυνομία διέκοψε την εκδήλωση και ζήτησε από τον κόσμο να απομακρυνθεί
Auto fährt bei Berliner CSD in Menschenmenge.
Videoaufnahme von einem Reporter der dts Nachrichtenagentur von ca. 23 Uhr#Berlin #b2507 #Tiergarten pic.twitter.com/i86NRNWoPM
— dts Nachrichtenagentur (@dts_nachrichten) July 25, 2026
Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ/Φ.Καραβίτη
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