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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Θα ψηθούμε... Προ των πυλών κύμα καύσωνα - Ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας μετά τις 15 Ιουλίου

Ιουλίου 11, 2026

   Για ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας προειδοποίησε ο Σάκης Αρναούτογλου μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και κυρίως από τις 15 έως ...

  



Για ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας προειδοποίησε ο Σάκης Αρναούτογλου μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και κυρίως από τις 15 έως τις 21 Ιουλίου.

Ο γνωστός προγνώστης καιρού σημείωσε ότι είναι νωρίς να κάνουμε λόγο για καύσωνα.

Την Κυριακή, αναμένεται ένα πέρασμα με βροχές στην ορεινή Δράμα και Ξάνθη και ίσως έχουμε και κάποιες βροχές στα βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι επίσης καλός και από 15-16/7 η θερμοκρασ

Τετάρτη – Σταδιακή επιστροφή της ζέστης

Η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει, καθώς οι βοριάδες θα εξασθενήσουν. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36-38°C, ενώ στις κλειστές πεδινές ηπειρωτικές περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν και υψηλότερες τιμές.

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