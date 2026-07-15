Ξημερώματα 15ης Ιουλίου... με 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη οι ΗΠΑ ξεκίνησαν Ναυτικό Αποκλεισμό του Ιράν...

Σε ισχύ εδώ και δύο ώρες ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν Για την εξέλιξη αυτή ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η αμερικανική κεντρική διοίκηση...









Σε ισχύ εδώ και δύο ώρες ο ναυτικός αποκλεισμός του ΙράνΓια την εξέλιξη αυτή ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή επχιειρούν στην περιοχή περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του αμερικανικού Πολεμικού ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη.«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, διατηρούν την ισχύ πυρός τους και είναι έτοιμες για δράση», καταλήγει.Οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.Αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αεροπορικές επιδρομές βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο ώρες, μεταδίδει το ABC News.Πληροφορίες αναφέρουν πως μετά την επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν ένα έντονο κύμα αεροπορικές επιδρομές σε όλη την ιρανική επικράτεια με περισσότερα από 50 μαχητικά αεροσκάφη να εκτελούν σειρά αεροπορικές επιδρομές κατά IRGC.Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, σφοδρές εκρήξεις ακούγονται στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και σε αρκετές περιοχές στο Σιρίκ.Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο Μπαμπούρ και στο Τσαμπάχαρ, στο νότιο Ιράν, αν και η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων αυτών δεν ήταν άμεσα γνωστή.