Αχαΐα: Μητέρα κατήγγειλε ξυλοδαρμό του 14χρονου γιου της από τέσσερα άτομα – Διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο

Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου σε χωριό της δυτικής Αχαΐας, έπειτα από καταγγελία που έκανε η μητέρα τ...



Η Αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης



Το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση, καθώς και τα κίνητρα των νεαρών που φέρονται να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.



Σύμφωνα με το tempo24, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε του περιστατικού.





Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες περιστατικού ξυλοδαρμού 14χρονου σε χωριό της δυτικής Αχαΐας, έπειτα από καταγγελία που έκανε η μητέρα του ανηλίκου.Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα κατήγγειλε ότι τέσσερις νεαροί επιτέθηκαν στον γιο της το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου. Οι δράστες φέρονται να χτύπησαν τον 14χρονο και να του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.Στο Καραμανδάνειο ο 14χρονοςΟ ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Στη συνέχεια, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.Ο 14χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.