Νέα μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο: Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (4/7) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Πυροσβεσ...









Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (4/7) για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά κατακαίει αγροτοδασική έκταση κοντά σε κατοικίες στην περιοχή Ανθούπολη ενώ για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα ενώ μέχρι να νυχτώσει θα πραγματοποεί ρίψεις νερού από αέρος ένα αεροσκάφος. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.«Αν είστε στην Ανθούπολη απομακρυνθείτε προς ΤΙΤΑΝ»Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήυνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από το σημείο.