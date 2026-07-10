Τέσσερις απόπειρες διάρρηξης στο σπίτι ηλικιωμένου μέσα σε 10 ημέρες στην Κυψέλη, τους κατέγραψε η κάμερα

Τέσσερις φορές μέσα σε 10 ημέρες επιχείρησαν διαρρήκτες να εισβάλουν στο διαμέρισμα ηλικιωμένου στην Κυψέλη. Η πρώτη απόπειρα διάρρηξης έ...



Η πρώτη απόπειρα διάρρηξης έγινε όταν ο ηλικιωμένος είχε πάει μαζί με τον γιο του στον γιατρό. Φορώντας καπέλα και μάσκες, οι επίδοξοι διαρρήκτες προσπαθούσαν να ανοίξουν το διαμέρισμα στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σκύρου.



Σύμφωνα με τον ALPΗΑ, ο γιος έλεγξε τα βίντεο που έστειλε η εφαρμογή που έχει εγκαταστήσει στο «ματάκι» της πόρτας. «Εκεί είδα ότι επί 40 περίπου λεπτά ήταν τρία άτομα έξω και προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Και προφανώς παραβίασαν την κλειδαριά κατά τέτοιο τρόπο που εμείς δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα με το κλειδί μετά», δήλωσε ο γιος.



Οι διαρρήκτες επέστρεψαν μετά από δύο ημέρες, σύμφωνα με τον γιο. «Δεν ξέρω αν δεν είχαν εμπειρία με τη συγκεκριμένη καινούργια κλειδαριά γιατί η προηγούμενη ήταν πολύ παλιά, 30 χρόνων και…», ανέφερε. Στη συνέχεια, «ένα απόγευμα που ήμουν μέσα με τον πατέρα μου, με ενημέρωσε η εφαρμογή αλλά μέσα σε δύο λεπτά περίπου είχε φύγει».



Βλέποντας ότι η πόρτα έχει κάμερα οι διαρρήκτες προσπάθησαν να την καλύψουν. «Είδα έναν άνθρωπο από κάτω να είναι σκυμμένος και να πασπατεύει την κλειδαριά και μέχρι να το συνειδητοποιήσω είχε φύγει. Δηλαδή δεν έκατσε πολύ εκεί. Τώρα τι έκανε; Δοκίμασε κάποιο εργαλείο. Φωτογράφησε την κλειδαριά. Δεν ξέρω τι να σας πω», δήλωσε.

Τέσσερις φορές μέσα σε 10 ημέρες επιχείρησαν διαρρήκτες να εισβάλουν στο διαμέρισμα ηλικιωμένου στην Κυψέλη.