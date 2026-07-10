«Έξυπνες» κάμερες στους δρόμους: Το επόμενο 10ήμερο ακόμα 388 – Σχεδόν 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις

Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις «έξυπνες» κάμερες που λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Αττικ...

Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις «έξυπνες» κάμερες που λειτουργούν σε κεντρικά σημεία της Αττικής, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σήμερα (21/07/2026) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, το αρχικό στάδιο λειτουργίας του συστήματος συνοδεύτηκε από ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν πλέον αντιμετωπιστεί πλήρως και πλέον είναι εφικτή η βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων από τις «έξυπνες» κάμερες.«Όποια λάθη υπήρξαν έχουν εξαλειφθεί», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα λειτουργεί πλέον κανονικά και οι παραβάσεις καταγράφονται με αξιοπιστία.Ενεργοποιούνται 388 νέες κάμερεςΤο επόμενο βήμα αφορά το δίκτυο καμερών που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής.Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, έχουν ήδη τοποθετηθεί 388 νέες συσκευές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των τεχνικών ρυθμίσεων του λογισμικού που θα υποστηρίζει τη λειτουργία τους.Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες οι κάμερες θα τεθούν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.Στην πρώτη φάση εφαρμογής τους θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, με τις σχετικές κλήσεις να εκδίδονται αυτοματοποιημένα μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και να αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου ελέγχου, καθώς περιορίζει τη χειροκίνητη διαχείριση των παραβάσεων και επιταχύνει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.