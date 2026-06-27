Γυναίκα στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, έστρεψε το όπλο πάνω της και αυτοπυροβολήθηκε – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης η οποία τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου. Η γυναίκα τραυμ...



«Έβαλε το όπλο κάτω από τον λαιμό της και αυτοκτόνησε»



Ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Συλλόγου Μαλεβιζίου, ο οποίος εκτελούσε και χρέη εκπαιδευτή της άτυχης γυναίκας, περιγράφει λεπτό προς λεπτό την τραγωδία μιλώντας στο neakriti.gr. Διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί ατυχήματος, ξεκαθαρίζει ότι η περίπου 40 ετών επισκέπτρια από τη Θεσσαλονίκη έδρασε εσκεμμένα.



Εξήγησε ότι η παρουσία της γυναίκας στο σκοπευτήριο ήταν απολύτως νόμιμη: «Μετά τη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου των αγωνισμάτων, η κοπέλα ήρθε ως επισκέπτρια. Η νέα νομοθεσία μάς επιτρέπει ακόμη και οι επισκέπτες να συμμετέχουν στις προπονήσεις μας. Κάναμε τη διαδικασία που έπρεπε να κάνουμε».



Στη συνέχεια, ανέβηκε μαζί της στην πίστα για να της μάθει τα βασικά: «Η κοπέλα ανέβηκε μαζί μου. Εγώ είμαι εκπαιδευτής σκοποβολής. Της έδειξα όλο τον απαραίτητο και σωστό τρόπο χρήσης των όπλων», είπε.



Όπως περιγράφει, η γυναίκα φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι: «Επειδή ήμουν από πάνω της, δεν μπορούσα να διακρίνω ότι η κοπέλα είχε κάποιο πρόβλημα. Κάναμε μια μικρή συζήτηση και η κοπέλα φαινόταν απολύτως φυσιολογική».



Ωστόσο, η 40χρονη χρησιμοποίησε το πρόσχημα του άγχους για να τον αναγκάσει να οπισθοχωρήσει: «Μου ζήτησε να κάνω δύο βήματα πίσω γιατί την… αγχώνω. Ξαναπήγα μπροστά της. Συνέχεια τη βοηθούσα, την παρακολουθούσα. “Φύγε λίγο πίσω… Με αγχώνεις... φύγε λίγο πίσω…”, μου είπε».



Η απόσταση αυτή στάθηκε μοιραία για να ολοκληρώσει το σχέδιό της: «Με το που έκανα πίσω έβαλε το όπλο κάτω από το λαιμό της και αυτοπυροβολήθηκε».



Απαντώντας στις πρώτες φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο για τυχαία εκπυρσοκρότηση, ο εκπαιδευτής ήταν κατηγορηματικός: «Τα όπλα δεν εκπυρσοκροτούν από μόνα τους. Μπροστά μου το… έκανε».



Ο ίδιος, εμφανώς συγκλονισμένος, κατέληξε επισημαίνοντας το σοκ των παρευρισκόμενων: «Ο σύλλογός μας έχει πολυετή παρουσία. Έχει 2.000 μέλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Δεν έχω δει ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Σε ένα τέτοιο περιστατικό δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη σοκαριστεί και να μη φοβηθεί».



Στο σκοπευτήριο έχουν φτάσει και αστυνομικοί για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης η οποία τραυματίστηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου.Η γυναίκα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά την ώρα που έκανε βολές στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου, στρέφοντας το όπλο προς τον εαυτό της.Σύμφωνα με διασώστες του ΕΚΑΒ, η νεαρή κοπέλα, η οποία έχει καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, έλαβε το όπλο για να πραγματοποιήσει βολή. Λίγες στιγμές πριν από το συμβάν, φέρεται να είπε στον υπεύθυνο της πίστας: «Πήγαινε πιο πίσω, με αγχώνεις». Αμέσως μετά, έστρεψε το όπλο προς το μέρος της και αυτοπυροβολήθηκε.Η κοπέλα έφερε σοβαρό τραύμα στον λαιμό και παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατά την παραλαβή της από το ασθενοφόρο είχε επαφή με το περιβάλλον, ωστόσο η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη. Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Οι διασώστες καθ’ οδόν κατάφεραν να την επαναφέρουν αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε υποκύψει στα τραύματά της.