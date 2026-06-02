Πρόγραμμα «Αιγίς»: Έτοιμοι για τις πυρκαγιές με βαρύ εξοπλισμό 2 δισ. ευρώ

Με υπεροπλία, καθώς διαθέτει πλέον τον απαραίτητο, σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα, είναι έτοιμη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις φετιν...





Με υπεροπλία, καθώς διαθέτει πλέον τον απαραίτητο, σύγχρονο εξοπλισμό σε όλα τα επίπεδα, είναι έτοιμη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις φετινές πυρκαγιές.Σημειώνεται πως για το Σάββατο 27 Ιουνίου, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα στο επίπεδο κινδύνου 4 βρίσκονται η Αττική και τα Κύθηρα, καθώς και οι Εύβοια, Σκύρος, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβος, Χίος και Ικαρία. Επιπλέον, πολύ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται και για περιοχές των Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας, όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.Το σύνολο, σχεδόν, του Εθνικού Προγράμματος «Αιγίς», του μεγαλύτερου έργου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας στην ιστορία της Ελλάδας, με προϋπολογισμό άνω των 2 δισ. ευρώ, έχει παραδοθεί σε Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ. και στις αμυντικές δομές της χώρας. Και έτσι η Ελλάδα, παίρνει «pole position» στον αγώνα ενάντια στην κλιματική κρίση, ούσα όσο καλύτερα οχυρωμένη και εξοπλισμένη μπορεί.Από την πρώτη στιγμή, το «Αιγίς», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης (Ελλάδα 2.0), το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, υλοποιήθηκε με υποδειγματικούς ρυθμούς και τρόπο. Από αυτά τα 2 δισ. ευρώ η χώρα μας προμηθεύτηκε σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα (καθώς και ασθενοφόρα, περιπολικά κ.ά.) και εξοπλισμό πρώτης ανάγκης, αλλά και ειδικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.Από ερπυστριοφόρα μέχρι προσωρινούς οικίσκους, από πυροσβεστικά drones μέχρι ελικόπτερα και πλωτές γέφυρες. Και το μόνο που λείπει είναι τα αναβαθμισμένα, αλλά και τα ολοκαίνουρια Canadair.Πρωτόγνωρο έργοΕίναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα προμηθεύεται μαζικά βαρύ εξοπλισμό για την Πολιτική Προστασία, με ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες, με το ΤΑΙΠΕΔ να αναλαμβάνει να ωριμάσει και να διενεργήσει τους απαραίτητους διαγωνισμούς.Κομβικός είναι ο ρόλος του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος και μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ, φρόντισε για την επιτάχυνση των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.Την επιτυχία πιστώνονται επίσης οι υπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Ν. Χαρδαλιάς, Χρ. Στυλιανίδης, Β. Κικίλιας, Γ. Κεφαλογιάννης και Ευαγ. Τουρνάς) οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Υπερταμείο και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θωράκιση του φυσικού πλούτου της χώρας και την προστασία της περιουσίας των πολιτών.«Σε αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενισχύουμε την πρόληψη, προστατεύουμε τα δασικά μας οικοσυστήματα, δημιουργούμε πιο ανθεκτικές υποδομές», έλεγε στην αρχή του προγράμματος ο κ. Σταμπουλίδης.