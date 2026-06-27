Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις... Ολλανδία: Πλάκα 1.800 ετών γραμμένη στα αρχαία ελληνικά

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μία μικρή μολύβδινη πλάκα κάτω από μια πλατεία στην πόλη Χέερλεν της Ολλανδίας η οποία μας προσφέρει ένα απρόσμενο...
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μία μικρή μολύβδινη πλάκα κάτω από μια πλατεία στην πόλη Χέερλεν της Ολλανδίας η οποία μας προσφέρει ένα απρόσμενο παράθυρο στον σκοτεινό κόσμο της αρχαίας μαγείας στα βόρεια σύνορα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΠΗΓΗ huffingtonpost.gr
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης αποκρυπτογράφησαν την επιγραφή στο αντικείμενο ηλικίας 1.800 ετών, αναγνωρίζοντάς το ως έναν σπάνιο κατάδεσμο από τη ρωμαϊκή επαρχία της Κάτω Γερμανίας. Η Κάτω Γερμανία, (Germania Inferior), ήταν ρωμαϊκή επαρχία από το 85 μ.Χ. έως ότου η επαρχία μετονομάστηκε σε Γερμανία Δεύτερη (Germania Secunda) τον 4ο αιώνα, στη δυτική όχθη του Ρήνου, που συνορεύει με τη Βόρεια Θάλασσα.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες πλάκες με κατάρες που έχουν βρεθεί στη βόρεια Ευρώπη, αυτή η πλάκα δεν ήταν γραμμένη στα λατινικά (tabella defixionis, defixio). Το κείμενό της είχε συνταχθεί στα αρχαία ελληνικά (κατάδεσμος) και ακολουθεί μια μαγική φόρμουλα αιγυπτιακού τύπου — μια λεπτομέρεια που καθιστά το εύρημα ιδιαίτερα σημαντικό για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τελετουργικές πρακτικές διαδίδονταν σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Αρχαία κατάρα γραμμένη στα ελληνικά από το ρωμαϊκό Κοριοβάλλουμ
Η πινακίδα ανακαλύφθηκε σε πηγάδι κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο Χέερλεν, έναν ολλανδικό δήμο που βρίσκεται στη θέση του πρώην ρωμαϊκού στρατιωτικού οικισμού Coriovallum. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν το μολύβδινο αντικείμενο μέσα σε έναν λάκκο κάτω από την πλατεία του δημαρχείου της πόλης, τη Rathausplatz. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
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