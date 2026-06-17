Νέα μέτρα για τα πατίνια – Καθολική απαγόρευση για τους κάτω των 17 – Υποχρεωτική ασφάλιση, αυστηρά πρόστιμα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα, θεσπίζοντας α...



Απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους κάτω των 17 ετών



Απαγορεύεται η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δημόσιους δρόμους από άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ.



Αυστηρότερα πρόστιμα για κυκλοφορία σε δρόμους υψηλής ταχύτητας



Το πρόστιμο για τη χρήση ηλεκτρικού πατινιού σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα αυξάνεται από 30 σε 350 ευρώ. Παράλληλα, όπου υπάρχει ποδηλατόδρομος, η χρήση του καθίσταται υποχρεωτική.



Υποχρεωτική ασφάλιση και έγγραφα ταυτοποίησης



Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και να φέρουν μαζί τους αποδεικτικό ασφάλισης και έγγραφο ταυτοποίησης. Για ανασφάλιστο όχημα προβλέπεται πρόστιμο 250 ευρώ.



Απαγόρευση πώλησης και ενοικίασης σε ανηλίκους



Απαγορεύεται η πώληση, η εκμίσθωση ή η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία του πελάτη πριν από κάθε συναλλαγή.



Πρόστιμο 1.000 ευρώ στις επιχειρήσεις που παρανομούν



Εταιρείες που πωλούν ή νοικιάζουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους θα τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα, θεσπίζοντας αυστηρότερους κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες. Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από τη ραγδαία εξάπλωση των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων στις πόλεις.Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών, με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών.