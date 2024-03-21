Σαν σήμερα η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ καθιερώνεται ως ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ κι ακόμη τρώνε τα λυσακά τους...

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΓΑΝΕ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1969... ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ...
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΓΑΝΕ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1969...
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ, ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΜΕ, ΔΟΥΛΕΙΑ, ΦΑΪ, ΜΟΜΑ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΝΤΟΥ... ΑΡΑΓΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤOΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ;
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