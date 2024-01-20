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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Aνεκτίμητο ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ από τον Αντικομμουνιστικό Αγώνα! Ο Στρατάρχης Παπάγος που αναλαμβάνει σαν σήμερα, στο Μέτωπο! ΒΙΝΤΕΟ

Ιανουαρίου 20, 2024

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΙΣ Τ...






ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ , ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ , ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΚΩΝ , ΑΩΟΣ , ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ , ΓΕΦΥΡΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ




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