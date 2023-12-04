ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΗΧΕΙΑ... Το εμβατήριο της Τιμημένης Χωροφυλακής: «Παράδειγμα του Μακρυγιάννη ας είναι για μας ΙΕΡΟ»...!!!

ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣ ΤΗ ΦΩΤΙΑ... Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ...
ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣ ΤΗ ΦΩΤΙΑ...
Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΠΑΡΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΩΣ ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΝ 2Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1945, ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ...
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