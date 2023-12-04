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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΠΟΤΕ... Η Σύλληψη Δήμιου του ΕΛΑΣ που είχε ΚΑΤΑΣΦΑΞΕΙ σε υπόγειο της Κυψέλης 43 Έλληνες, εκ των οποίων 10 γυναίκες...!!!

Δεκεμβρίου 04, 2023

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ... ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ...



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ... ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΟΙΞΕ Η ΓΥΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ....



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